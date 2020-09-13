Умер двукратный чемпион Европы по боксу Евгений Горстков

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13.09.2020, 15:48, Новости дня

Скончался советский боксер и спортивный арбитр, заслуженный мастер спорта СССР, четырехкратный чемпион СССР и двукратный чемпион Европы Горстков Евгений Николаевич, сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

«После завершения карьеры Горстков перешел на тренерскую деятельность, а также был арбитром. У Евгения Николаевича была великолепная репутация и на ринге, и за ее пределами. Федерация бокса РФ выражает глубочайшие соболезнования семье Евгения Николаевича Горсткова, который золотыми буквами вписал себя в историю нашего бокса», – выражаются соболезнования на сайте ведомства.

Отмечается также, что в общей сложности Горстков с 1974 по 1981 год провел 228 боев на ринге. Также спортсмен известен тем, что был одним из трех советских боксеров (вместе с Игорем Высоцким и Петром Заевым), кто в 1978 году в Москве проводил показательные бои с известным чемпионом мира среди профессионалов – Мохаммедом Али.



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