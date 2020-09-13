В Минске первые задержания начались еще до акции протеста

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13.09.2020, 14:35, Новости дня

В Минске еще до начала запланированного на 14.00 протестного Марша героев силовики стали задерживать людей с бело-красно-белыми флагами. Об этом в Telegram сообщает TUT.BY.

Задержания начались на улице Маяковского. Журналисты сообщают, что неизвестные в балаклавах с оружием и дубинками задержали несколько человек, которые шли по улице с бело-красно-белыми флагами.

На 13 августа в Беларуси запланирована масштабная протестная акция – Марш героев. Силовики уже начали подтягивать в Минск военную технику и автозаки.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, проходившего с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим. 

31 августа стало известно, что Евросоюз намерен в сентябре ввести экономические санкции против 31 высокопоставленного белорусского чиновника, ответственного за выборы, насилие и репрессии. При этом фамилии Лукашенко в нем не было. Германия объяснила это тем, что хочет больше времени для диалога, оставляя “открытой возможность его добавления в список на более позднем этапе”.

Литва, Латвия и Эстония в этот же день первые в мире ввели персональные санкции против властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства объявили персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

В министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что ответят на персональные санкции против белорусских чиновников, введенные странами Балтии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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