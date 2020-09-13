Экс-посол Германии о реакции России на обвинение в отравлении Навального – Напоминает историю, кто громче всех кричит: “Держите вора!”

13.09.2020, 14:35, Новости дня

Мировое сообщество не впервые сталкивается с такой реакцией России, как в случае с отравлением оппозиционера Алексея Навального – с ответными обвинениями. Об этом в интервью “Немецкой волне” рассказал бывший посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич.

По его мнению, Кремль не собирается проводить расследование инцидента с Навальным.

– Это мне напоминает историю про того, кто громче всех кричит: “Держите вора!”. Тот, как сам своровал, потом очень громко кричит, показывая руками в другую сторону. Мы с этим сталкиваемся уже в который раз. Сценарий один и тот же: ответные обвинения, перенос бремени сбора доказательств на других, угрозы, высмеивания. Самое главное – лишь бы не проводить расследование, никогда, – подчеркнул фон Фрич.

По его мнению, у российской стороны были все возможности внести ясность в то, что произошло, способствовать выяснению обстоятельств.

– Есть масса вещей, которые по имеющимся фактам можно было бы расследовать. Но ничего не слышно об этом! Будь это кто-то другой, как любят говорить в Москве, то ведь и этому можно было бы найти доказательства. Вместо этого мы слышим только ответные обвинения. Так что правительство ФРГ поступает правильно, сообщив об инциденте в Организацию по запрещению химического оружия. Россия тоже является членом этой организации. Там может быть проведено самостоятельное расследование, а дальше все пойдет своим путем, – отметил дипломат.

Отвечая на вопрос журналиста, не блефует ли РФ, угрожая ухудением отношений с международным сообществом, фон Фрич сказал:

– Пусть руководство России само решает, блефует ли оно, и как далеко готово пойти в том, чтобы нанести ущерб – он ведь уже нанесен связям с внешним миром, не только с Германией. Это ведь не вопрос германо-российских отношений, а международное дело. Это нарушение международного договора о запрещении химического оружия. Это касается всего мирового сообщества. Тут Россия сама нанесла этот ущерб, об этом, по крайней мере, говорят все имеющиеся факты. Если Россия намерена еще сверх этого ухудшать отношения, то должна тщательно взвесить свои интересы.

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Фон Фрич был чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Германия в Российской Федерации с марта 2014 по сентябрь 2019 года.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Ими в том числе являются фосфорорганические соединения, писал “Коммерсантъ”.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами. Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению Навального. Однако немецкие врачи отказались.

Врачи клиники “Шарите” сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.

10 сентября издание The Insider и ряд других СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и вспомнил события, которые предшествовали отравлению. Пресс-секретарь оппозиционера заявила, что статья об улучшении состояния содержит неточности.

Германия передала Организации по запрещению химического оружия результаты исследования по делу об отравлении Навального.