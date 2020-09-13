Разведка Великобритании испугалась российской ракеты

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13.09.2020, 13:48, Новости дня

Из-за новинок военной промышленности РФ представляет самую большую геополитическую угрозу европейской безопасности, считает руководитель военной разведки Великобритании генерал-лейтенант Джим Хокенхалл.

Российская крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру, приводит ТАСС перевод слов Хокенхалла из статьи в газете Sunday Telegraph.

Как говорится в материале, гиперзвуковая крылатая ракета «Буревестник» может находиться в атмосфере в течение нескольких лет и в любой момент атаковать цель.

По мнению Хокенхалла, РФ пошла по пути качественного, а не количественного развития вооружений, то есть оперативной разработки новых видов оружия.

«Они пристально изучили Запад, чтобы понять, куда лучше всего направить инвестиции, чтобы доставить нам как можно больше проблем», – цитирует издание главу Военной разведки Великобритании.

Отмечается, что Хокенхалл также видит опасность со стороны «все более авторитарного и напористого» Китая, полагая, что для продвижения своих интересов КНР использует экономические рычаги, подкрепленные военными возможностями страны.

Ранее китайские СМИ писали, что перевооружение российских ракетных войск «ставит Америку в безвыходное положение». Газета ВЗГЛЯД сообщала также о том, что американские власти опасаются сближения РФ и Китая.



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