 

Шахтеры на Украине объявили подземную забастовку

13.09.2020, 12:48, Новости дня

Горняки в Днепропетровской области Украины одиннадцатые сутки не поднимаются на поверхность, требуя повышения зарплаты.

«229 горняков остаются под землей и планируют продолжать протест до тех пор, пока их требования не будут выполнены», – написал глава Независимого профсоюза горняков страны Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

Волынец сообщил также, что в 15.00 мск шахтеры и их семьи начнут митинг в поддержку подземного протеста, а с понедельника «планируют перекрывать движение транспорта».

В начале сентября стало известно о подобной забастовке, когда украинские шахтеры также отказались подниматься на поверхность, а их жены перекрыли трассу из-за долгов по зарплате. 



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