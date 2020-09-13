 

Палестина отозвала посла из Бахрейна после сообщения о нормализации отношений с Израилем

13.09.2020, 10:37, Новости дня

Власти Палестины осудили сделку по нормализации отношений между Израилем и Бахрейном, в Рамалле назвали ее еще одним “ударом в спину” арабского государства. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 11 сентября, сообщил о восстановлении дипломатических отношений между Бахрейном и Израилем. В совместном заявлении США, Бахрейна и Израиля, которое также опубликовал Трамп, говорится, что король Бахрейна Хамад бин Иса Аль-Халифа и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также президент США в телефонном разговоре согласились установить полные дипломатические отношения между двумя странами.  

После объявления Трампа Палестина отозвала своего посла в Бахрейне для консультаций, сообщают в местном МИД. 

Представитель ХАМАС Хазем Касем заявил, что решение Бахрейна о нормализации отношений с Израилем “наносит серьезный ущерб делу палестинцев”.

В Рамалле опасаются, что действия ОАЭ и Бахрейна ослабят давнюю панарабскую позицию, которая призывает к уходу Израиля с оккупированной территории и принятию палестинской государственности в обмен на нормальные отношения с арабскими странами, отмечает Al Jazeera.

13 августа стало известно, что Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений. 29 августа Халифа бин Заид подписал указ об отмене закона от 1972 года об экономическом бойкоте Израиля.

После отмены бойкота компании и бизнесмены из ОАЭ могут заключать любые сделки с израильскими компаниями, также разрешено “ввозить, обменивать или владеть израильскими товарами и продуктами всех видов в ОАЭ и торговать ими”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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