В США пылают почти сто пожаров, погибли десятки людей

13.09.2020, 10:37, Новости дня

На западном побережье США в штатах Орегон, Калифорния и Вашингтон с середины августа продолжаются масштабные лесные пожары. Об этом сообщает CNN.

В частности, по состоянию на 12 сентября было известно о 97 пожарах. Местные службы по наблюдению за качеством воздуха предупреждают, что из-за дыма воздух стал вредным для здоровья в большей части Калифорнии, Орегона, Вашингтона и некоторых районов Айдахо. По словам врачей, этот дым может сделать людей более уязвимыми для COVID-19.

В Калифорнии сейчас пылают три из пяти крупнейших пожаров в истории штата. Огонь широко распространился из-за высокой температуры и ветров.

Начальник Управления лесного хозяйства штата Орегон Дуг Граф считает, что по крайней мере восемь лесных пожаров в штате будут гореть “до тех пор, пока не пойдут зимние дожди”.

С середины августа жертвами пожаров стали 28 человек, среди них есть и дети. Тысячи жителей Орегона покинули свои дома.