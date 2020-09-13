Эксперты рассказали о пользе классической музыки

13.09.2020, 10:10, Новости дня

Международной командой ученых было проведено исследование, во время которого выяснилось влияние классической музыки на здоровье.

Во время эксперимента специалисты обнаружили, что снизить частоту приступов эпилепсии помогает прослушивание фортепианных симфоний Моцарта. Чтобы это обнаружить, эксперты проанализировали 147 опубликованных исследований, которые были посвящены влиянию музыки на здоровье и проанализировали актуальность и качество этих работ.

В результате специалисты отобрали 12 работ. Во время исследования ученые обнаружили, что ежедневное прослушивание симфоний Моцарта вызвало значительное уменьшение эпилептических припадков, а также снизило частоту аномальной мозговой деятельности у больных эпилепсией.