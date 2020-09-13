 

Эксперты рассказали о пользе классической музыки

13.09.2020, 10:10, Новости дня

Международной командой ученых было проведено исследование, во время которого выяснилось влияние классической музыки на здоровье.

Во время эксперимента специалисты обнаружили, что снизить частоту приступов эпилепсии помогает прослушивание фортепианных симфоний Моцарта. Чтобы это обнаружить, эксперты проанализировали 147 опубликованных исследований, которые были посвящены влиянию музыки на здоровье и проанализировали актуальность и качество этих работ.

В результате специалисты отобрали 12 работ. Во время исследования ученые обнаружили, что ежедневное прослушивание симфоний Моцарта вызвало значительное уменьшение эпилептических припадков, а также снизило частоту аномальной мозговой деятельности у больных эпилепсией.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Зеленский ответил на петицию о запрете 5G в Украине

20.08 / В мире: Кризис в Белоруссии расколол бывший СССР

14.09 / Tesla переделает кроссовер Model Y специально для европейского рынка

19.07 / Директор НКО – заявления о «сговоре» Корбина с Москвой — фейк, призванный отвлечь внимание от Джонсона

14.09 / Сирийский боевик рассказал о финансировании американцами

05.07 / Космический туризм: заключен контракт с двумя путешественниками

05.09 / Эксперт раскрыл подоплеку распрей между США и WADA

01.09 / Папуасы попросили РПЦ приобщить их к православию

12.09 / Дональд Трамп «оскорбил» Ким Чен Ына совместными учениями с Южной Кореей

26.07 / Ханже-Европе пора перестать делать из России врага — у самой рыльце в пушку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска