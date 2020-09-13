 

По частоте сердечных сокращений можно определять депрессию

13.09.2020, 10:10, Новости дня

Во время нового исследования медики обнаружили, что мониторинг изменений частоты сердечных сокращений в течение суток способен помочь определить депрессию у человека.

Такой метод поможет врачам обнаруживать ранние признаки потенциальной депрессии, а также определять эффективность назначенного лечения. Такой метод, по словам ученых, помогает диагностировать депрессию у пациента с точностью до 90%. Во время исследования специалисты непрерывно следили за частотой сердечных сокращений пациентов днем и ночью.

Участники эксперимента использовали новый антидепрессант, который может довольно быстро справляться с депрессией. Специалисты выяснили, что у добровольцев с депрессией частота сердечных сокращений была на 10-15 ударов в минуту выше, чем у здоровых пациентов. После лечения ее динамика стала напоминать ту, что была в контрольной группе.



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