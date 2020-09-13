Прокуратура назвала предварительную причину пожара в многоэтажке в Краснодаре

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13.09.2020, 9:08, Новости дня

Причиной возгорания в многоквартирном доме на улице Российской в Краснодаре, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

«Предварительно, короткое замыкание», –передает ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, ночью в Краснодаре произошел пожар в многоэтажном доме. Очаг располагался на седьмом этаже, пламя быстро распространилось на мансардный восьмой этаж, построенный из деревянных конструкций. Из горящего здания было эвакуировано 300 человек. Пострадавших нет, пожар потушен.



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