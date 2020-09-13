 

Воспаление в печени устраняет препарат, который был получен из сирени

13.09.2020, 8:49, Новости дня

Препарат, полученный из растения сирени, активно применялся медиками и был прописан пациентам во всем мире в качестве передового лечения диабета второго типа.

Во время нового исследования ученых обнаружилась важность определенных ферментов в организме для функции данного препарата. Выяснилось, что те же белки, регулируемые лекарством, управляют аспектами воспаления у грызунов, для которых препарат обычно не назначают. Открытие ученых позволяет им точно узнать, что данный препарат делает на молекулярном уровне.

Более детальное понимание действия лекарства важно не только для лечения диабета, но и иммунных заболеваний и рака. В будущем исследователям предстоит изучить потенциальное использование препарата при воспалительных заболеваниях, которые связаны с воспалением печени.



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