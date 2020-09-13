Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов

13.09.2020, 8:18, Новости дня

Ночные заморозки в ближайшие дни ожидаются в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Воронежской областях и Алтайском крае, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Наиболее заметно температура понизится в Новосибирской, Томской, Кемеровская области, Алтайский край – там заморозки до минус 2» – сказал он ТАСС.

Вильфанд добавил, что заморозки прогнозируются в регионах Приволжского федерального округа и в Воронежской области. «А это все-таки теплые регионы», – сказал метеоролог.

Напомним, в воскресенье в Москве ожидаются облачность с прояснениями, местами кратковременный дождь.