Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов
13.09.2020, 8:18, Новости дня
Ночные заморозки в ближайшие дни ожидаются в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Воронежской областях и Алтайском крае, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Наиболее заметно температура понизится в Новосибирской, Томской, Кемеровская области, Алтайский край – там заморозки до минус 2» – сказал он ТАСС.
Вильфанд добавил, что заморозки прогнозируются в регионах Приволжского федерального округа и в Воронежской области. «А это все-таки теплые регионы», – сказал метеоролог.
Напомним, в воскресенье в Москве ожидаются облачность с прояснениями, местами кратковременный дождь.
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