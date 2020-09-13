Названа возможная причина взрыва в жилом доме в Приморье

13.09.2020, 8:48, Новости дня

Причиной возгорания и последующего взрыва жилом доме в селе Вознесенка Хорольского района Приморья мог стать поджог, сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК Аврора Римская.

«По версии следствия, потерпевший совершил поджог своих бытовых построек – сарая и гаража. Затем в квартире, где проживал погибший, произошел хлопок, вызвавший обрушение потолочных плит перекрытия, и в последующем возгорания квартиры», – передает ее слова РИА «Новости».

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выехал на место взрыва, где проведет оперативное совещание.

Между тем, Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели мужчины при обрушении перекрытий в доме, передает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») и статьей 168 («Уничтожение имущества по неосторожности») УК РФ. На месте происшествия работают следователи, сотрудники МЧС и полиции, найдены два газовых баллона.

Напомним, на втором этаже жилого дома в селе Вознесенка произошел взрыв, один человек погиб. Глава отдела по ГО и ЧС администрации Хорольского района Анна Бухалова, сообщила, что погибший – мужчина 1940 года рождения. Со слов соседей, он сначала сжег расположенный рядом сарай, потом устроил пожар в гараже снаружи, там тоже слышали хлопок, а потом произошел взрыв в его квартире. На месте найден газовый баллон.