 

Премьер Баварии призвал не отказываться от «Северного потока – 2» второпях

13.09.2020, 8:35, Новости дня

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал не спешить с отказом от «Северного потока — 2» после отравления Алексея Навального, пишет TAG24. Он не считает аморальным думать о рабочих местах и социальной жизни в своей стране, поэтому предлагает выработать взвешенную общеевропейскую реакцию.


Reuters

Несмотря на отравление российского блогера Алексея Навального премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер выступил против преждевременной остановки строительства «Северного потока — 2», пишет TAG24. Он призвал не решать этот вопрос «второпях»: «Лучше выработать общеевропейскую реакцию».

«Конечно, это плохо, при чём, к сожалению, это не единичный случай, — отметил политик — Нам нужно всё учесть и постоянно следить за соблюдением баланса между ценностями и интересами Германии». Зёдер предлагает дождаться ответов из Москвы, после чего можно будет думать над реакцией Европы.

Премьер Баварии напомнил, что в отношениях с Россией не удалось ничего изменить ни угрозами, ни лестью: «Конечно, можно было бы временно приостановить «Северный поток — 2», но, если мы действительно хотим чего-нибудь добиться, разве мы не должны тогда по-честному аннулировать все газовые договоры с Россией?» Такое решение отразится на энергоснабжении и ценах на энергоресурсы, подчеркнул Зёдер.

«Я понимаю тех, кто хочет остановить проект. Он изначально был спорным. Но мы должны знать, к каким последствиям это приведёт, — предостерегает политик. — Речь не должна идти о выборе одного из двух: ценностей или интересов, денег или морали». В этом вопросе важен «баланс», подчёркивает он.

Зёдер не считает аморальным думать о рабочих местах и социальной жизни в своей стране: «Поэтому необходима чёткая позиция, но она должна продержаться дольше, чем однодневный заголовок».



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