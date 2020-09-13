Пожар в многоэтажке в Краснодаре потушен

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13.09.2020, 7:08, Новости дня

Возгорание мансардного этажа многоквартирного дома в Краснодаре полностью ликвидировано, сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

«В 07.43 мск [объявлена] полная ликвидация», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В МЧС отметили, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Очаг располагался на седьмом этаже, пламя быстро распространилось на мансардный восьмой этаж, построенный из деревянных конструкций. Из горящего здания было эвакуировано 300 человек. Пострадавших нет.

Ранее было опубликовано видео горящего дома в Краснодаре.



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