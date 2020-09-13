От COVID-19 в мире погибло более 920 тыс. человек

13.09.2020, 8:00, Новости дня

К утру 13 сентября коронавирусом в мире заразилось 28 759 036 человек (+281 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стал 920 231 человек (+5 тыс. человек за сутки), выздоровело 19 439 157 человек.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 6 485 214. Из них умерло 193 693, излечилось – 2 434 658.

В Индии, которая находится на втором месте, 4 754 356 заболевших, 78 586 умерших и 3 702 595 выздоровевших.

В Бразилии общее количество больных достигло 4 315 687, умерли 131 210 человек.

Четвертое место занимает Россия: 1 053 663 заболевших и 18 426 умерших. В Перу и Колумбии более 700 тыс. инфицированных – 716 670 и 30 470 умерших, 708 964 и 22 734 погибших соответственно.

В Мексике (страна является третьей в мире по числу летальных случаев от COVID-19 – 70 604) и ЮАР количество заболевших COVID-19 составляет более 600 тыс. В Испании и Аргентине – 500 тыс.

В Чили заболело свыше 400 тыс. человек. В Иране, Франции, Великобритании, Бангладеш, Саудовской Аравии и Пакистане заразилось более 300 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.