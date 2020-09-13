Американцы перестали доверять властям — больше половины граждан США признаются, что не будут спешить с вакцинацией от Сovid-19

13.09.2020, 7:05, Новости дня

Из-за того, что Дональд Трамп долго преуменьшал опасность пандемии коронавируса, а в итоге число погибших от Covid-19 превысило 193 тысячи, американцы стали меньше доверять властям, передаёт NBC News. Как отмечает корреспондент канала, судя по свежим соцопросам, более половины американцев признаются, что не будут вакцинироваться, если власти дадут разрешение на применение вакцины от коронавирусной инфекции до начала президентских выборов — по их мнению, исследователи из-за политического давления Трампа могут одобрить препарат преждевременно.

Число погибших от коронавирусной инфекции в США теперь достигло 193 тысяч — и главный эпидемиолог страны сегодня обратился к докторам Гарвардской медицинской школы с суровым предостережением о том, что ждёт Америку.

ДОКТОР ЭНТОНИ ФАУЧИ, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний: Нам нужно будет «окопаться» и как-то пережить осень и зиму, а это будет непросто.

Президент страны на протяжении многих месяцев преуменьшал масштаб угрозы и даже подвергал сомнению рекомендации Фаучи и учреждений системы здравоохранения страны — и, как свидетельствуют появившиеся недавно данные, доверие публики пошатнулось: как показал опрос, проведённый НПО Kaiser Family Foundation, 62% американцев обеспокоены тем, что из-за политического давления со стороны президента Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешит использование вакцины до того, как будет доказана её безопасность и эффективность.

Тем временем, доверие граждан к Центрам по контролю и профилактике заболеваний США сократилось с апреля на 16%, а более половины опрошенных говорят, что не будут проходить вакцинацию, если разрешение на её применение будет получено до дня голосования на предстоящих выборах.

Общественное мнение расколото — как в Атланте…

ЖЕНЩИНА: Если появится доступ к вакцине, и она будет безопасной, как мне кажется, все должны будут пройти вакцинацию.



МУЖЧИНА: Вакцинироваться будем разве что после того, как привьётся хотя бы немного людей. Торопиться получить вакцину первым я бы не стал.



… до города Сагино, штат Мичиган, неподалёку от которого сегодня пройдёт митинг сторонников президента.



ЖЕНЩИНА: Хотелось бы, чтобы проводили больше исследований…



ЖЕНЩИНА: Я во всё это не очень верю. Как получилось разработать вакцину так быстро?

ДОКТОР ФРЭНСИС КОЛЛИНС, директор Национальных институтов здравоохранения США: Я понимаю, почему люди не торопятся заявлять: «Да я прямо сегодня готов привиться!» — они хотят сначала посмотреть на результаты исследований, и я тоже их хотел бы увидеть.



Директор Национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинс настаивает на том, что путь в этой ситуации проторят не политики, а учёные.



ДОКТОР ФРЭНСИС КОЛЛИНС: Всё дело большей частью в опасениях по поводу того, что мы слишком быстро действуем, и это название — операция «Сверхсветовая скорость» — наверное, людей всё-таки слегка смутило. Да, вопрос стал политическим, и тот факт, что выборы по времени совпали со всей этой ситуацией, наверное, только всё осложнил.



А тем временем, одну из важнейших установок — о том, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нужно носить защитные маски — критикуют в соцсетях, где людей призывают 15 сентября свои маски сжечь.



Дата выхода в эфир 10 сентября 2020 года.