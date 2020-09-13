 

Американцы почувствовали себя «брошенными» на фоне прекращения выплат повышенных пособий по безработице

13.09.2020, 7:05, Новости дня

Миллионы американцев оказались на грани финансовой пропасти на фоне окончания выплат дополнительных федеральных пособий, пишет The Washington Post. При этом, как отмечает издание, республиканцы и демократы всё ещё не могут прийти к соглашению относительно нового законопроекта о помощи потерявшим работу гражданам.


Reuters

Выплаты федеральных повышенных пособий по безработице, одобренных президентом США Дональдом Трампом в августе, заканчиваются, в результате чего миллионы американцев останутся без дополнительной поддержки на фоне туманных перспектив заключения в конгрессе соглашения по облегчению бремени для безработных, пишет The Washington Post. 

Как отмечает издание, выплаты дополнительных $300 в неделю прекратятся всего через несколько недель, после того как закончился срок действия повышенного федерального пособия по безработице в размере $600.

В Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях, финансирующем программу помощи по безработице, сообщили целому ряду из участвовавших в программе 48 штатов, что последняя неделя выплат закончится 5 сентября. При этом жители некоторых штатов и вовсе лишились дополнительной поддержки уже после 22 августа.

Безработные американцы признаются, что вновь почувствовали себя «брошенными», так как в Вашингтоне вновь не смогли прийти к соглашению относительно оказания помощи в столь непростые времена. Миллионы американцев оказались на грани финансовой пропасти.

«Я разочарована тем, что они не могут прийти к решению», — сказала 42-летняя мать из Хьюстона Джессика Коффелт, которая в марте потеряла должность менеджера оптового склада одежды. Женщина призналась, что без этих выплат вынуждена искать способы задерживать платежи.

Как напоминает The Washington Post, Трамп одобрил перенаправление около $44 миллиардов из средств Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях на оказание помощи безработным после провала в августе переговоров демократов и республиканцев по новому законопроекту о помощи потерявшим работу американцам. При этом более $30 миллиардов выделенных средств уже были распределены.

Как стало известно изданию из независимых источников, в Белом доме ищут способы направить дополнительные деньги на программу помощи безработным. Однако закон о федеральном бюджете ограничивает объём средств, которые могут быть перенаправлены без одобрения конгресса.

Отмечается, что во многом проблемы в переговорах вызваны убеждённостью республиканцев в том, что пособия в размере $600 заставляют американцев отказываться возвращаться на рынок труда. Хотя многочисленные исследования опровергают подобные предположения.



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