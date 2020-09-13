 

Шнуров посчитал приговор Ефремову чересчур жестоким

13.09.2020, 6:48, Новости дня

Российский музыкант Сергей Шнуров назвал чересчур жестоким приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о ДТП.

При этом Шнуров считает, что актер «сам виноват» – Ефремову, по мнению музыканта, не следовало «брать такого адвоката», передает РИА «Новости».

Напомним, суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Источник в его окружении сообщил, что адвокат Эльман Пашаев получил гонорар в 11 млн рублей.



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