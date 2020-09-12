 

Верховная Рада пересмотрит постановление о местных выборах – Козак

12.09.2020, 3:21, Новости дня

На встрече политических советников лидеров стран “Нормандской четверки” – Украины, Германии, Франции и России – достигнута договоренность о ревизии постановления Верховной Рады о назначении местных выборов в Украине. Об этом по окончании переговоров в Берлине 11 сентября сказал журналистам заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Брифинг транслировал “RT на русском”.

“Камнем преткновения является сегодня твердая, по количеству голосов, позиция парламента Украины о том, чтобы отойти от Минских соглашений. Договорились о том, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит проект постановления, корректирующий то постановление, которое было принято 15 июля”, – заявил Козак.

Он обратил внимание, что из Киева все чаще звучат голоса о несовершенстве Минских соглашений.

“[Украинские] вице-премьеры и министры постоянно заявляют, что необходимо пересмотреть Минские соглашения, что они не устраивают Украину. Но тогда четко нужно внести конкретные предложения, что вы, в конце концов, хотите”, – сказал замглавы администрации российского президента.

Он не уточнил, в чем именно состоит противоречие постановления о выборах в местные органы власти и Минских соглашений, но подчеркнул, что этот правовой акт “усугубил ситуацию”.

“Официальное решение Верховной Рады Украины о проведении очередных местных выборов – это один из ключевых элементов урегулирования конфликта. Что они должны быть проведены не на тех условиях, которые предусмотрены Минскими соглашениями, а на каких-то иных, не очень явно противоречащих Минским соглашениям, но не совсем понятно, на каких”, – попытался разъяснить позицию Кремля Козак.

15 июля Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. При этом местные выборы на оккупированных территориях Донбасса и Крыма не состоятся: они будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии РФ против Украины.

26 июля президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Украинского государства Владимиром Зеленским охарактеризовал принятое Радой постановление о местных выборах как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования.

По словам главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, Россия на переговорах в августе поставила ультиматум об изменении постановления Рады о местных выборах. Россияне требуют, чтобы выборы проводились также на территории оккупированных частей Луганской и Донецкой областей, заявил Кравчук.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников говорил в июле, что Украина будет просить лидеров стран “Нормандской четверки” пересмотреть Минские соглашения, если в 2020 году их не удастся реализовать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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