Гражданский сверхзвуковой самолет проходит испытания

12.09.2020, 2:55, Новости дня

Компания Aerion Supersonic поставила перед собой амбициозную задачу – создать невоенный сверхзвуковой самолет. Как сообщает разработчик, аппарат уже проходит первые испытания метолом компьютерного моделирования. А в готовом виде его смогут показать не ранее 2025 года.

Модель самолета с рабочим названием AS2 тестируют во Франции. В испытаниях и разработках принимают участие специалисты центра аэрокосмических исследований ONERA. Как стало известно, сейчас на стенде пытаются имитировать скорость примерно в три раза выше звуковой.

Также разработчики сообщают, что работа продвигается успешно. В настоящий момент модель вовсе на разочаровывает ее создателей. Наоборот, результаты лучше ожидаемых, утверждают в Aerion Supersonic.