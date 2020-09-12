Гражданский сверхзвуковой самолет проходит испытания
12.09.2020, 2:55, Новости дня
Компания Aerion Supersonic поставила перед собой амбициозную задачу – создать невоенный сверхзвуковой самолет. Как сообщает разработчик, аппарат уже проходит первые испытания метолом компьютерного моделирования. А в готовом виде его смогут показать не ранее 2025 года.
Модель самолета с рабочим названием AS2 тестируют во Франции. В испытаниях и разработках принимают участие специалисты центра аэрокосмических исследований ONERA. Как стало известно, сейчас на стенде пытаются имитировать скорость примерно в три раза выше звуковой.
Также разработчики сообщают, что работа продвигается успешно. В настоящий момент модель вовсе на разочаровывает ее создателей. Наоборот, результаты лучше ожидаемых, утверждают в Aerion Supersonic.
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