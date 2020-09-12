 

Компания Apple все-таки запустит пакетную подписку на свои сервисы Apple One

12.09.2020, 2:55, Новости дня

Энтузиасты решили проверить, правдивы ли слухи о том, что компания Apple собирается продавать свои сервисы по пакетным подпискам. Для этого они декомпилировали APK-файл из Apple Music и нашли там упоминания о сервисе Apple One. Напомним, что именно так в прогнозах называли пакетный набор услуг, который, по имеющейся информации, должны представить 15 сентября.

Ранее агентство Bloomberg также опубликовало некоторые подробности о планах компании Apple предоставлять пакетные услуги в рамках одного сервиса.

Как минимум, разработчик объединит воедино телевизионный и музыкальный сервисы, считают эксперты. Такие услуги, как Apple Arcade, Apple News+, могут войти в премиум-пакеты. Кроме того, клиентам могут предложить место в облачном хранилище.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Коронавирус выявили у 22 моряков российских судов в Южной Корее

16.08 / Цепкало заявил, что ночью его жену задерживали при пересечении границы РФ с Украиной

27.07 / Германия обязала въезжающих в страну сдавать тесты на коронавирус

04.07 / “Слуга народа” не будет затягивать назначение главы Нацбанка Украины – Верещук

07.08 / Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

19.08 / Лукашенко заявил, что оппозиция хочет вывести Беларусь из Союзного государства с Россией. Ему ответили о продолжении связей с Москвой

30.08 / Минюст Германии получил от РФ запрос о правовой помощи по делу Навального

28.07 / Опрос Gallup показал низкий уровень одобрения руководства США в мире

22.08 / В Харькове из машины пенсионера МВД украли сумку. В ней было 2 млн грн

18.08 / Обозреватель WP предложил американцам взять урок демократии у белорусов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска