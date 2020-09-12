Компания Apple все-таки запустит пакетную подписку на свои сервисы Apple One

12.09.2020, 2:55, Новости дня

Энтузиасты решили проверить, правдивы ли слухи о том, что компания Apple собирается продавать свои сервисы по пакетным подпискам. Для этого они декомпилировали APK-файл из Apple Music и нашли там упоминания о сервисе Apple One. Напомним, что именно так в прогнозах называли пакетный набор услуг, который, по имеющейся информации, должны представить 15 сентября.

Ранее агентство Bloomberg также опубликовало некоторые подробности о планах компании Apple предоставлять пакетные услуги в рамках одного сервиса.

Как минимум, разработчик объединит воедино телевизионный и музыкальный сервисы, считают эксперты. Такие услуги, как Apple Arcade, Apple News+, могут войти в премиум-пакеты. Кроме того, клиентам могут предложить место в облачном хранилище.