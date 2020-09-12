Прокуратура Берлина может расследовать отравление Навального

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12.09.2020, 2:35, Новости дня

Прокуратура Берлина заявила, что сможет провести расследование отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального, в случае его согласия. передаст собранную информацию России.

Ранее федеральное правительство Германии отказалось проводить это расследование, потому что отравление было произведено в России. Однако оно сообщило, что предприняло действия для обеспечения сохранности доказательств по делу Навального, у которого подозревают отравление боевым отравляющим веществом «Новичок».

Ранее высокопоставленные представители России заявили, что Германии могут быть направлены дополнительные запросы о деле Навального. Россия не начинала уголовное расследование в отношении обстоятельств его отравления – Москва указала, что сперва Германия должна представить соответствующие доказательства. В пятницу глава МИДа РФ Сергей Лавров назвал действия Германии «нелепыми».



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