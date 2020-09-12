 

ЦИК объяснил несброшюрованные списки на предварительном голосовании

12.09.2020, 2:08, Новости дня

Секретарь Центральной избирательной комиссии РФ Майя Гришина объяснила, почему досрочное голосование проводится по спискам избирателей, которые не сброшюрованы в отдельные книги.

Несброшюрованный список избирателей во время досрочного голосования не нарушает чьи-либо права и не является свидетельством каких-либо нарушений, говорится в комментарии Гришиной, опубликованном в Telegram-канале ЦИК.

На «Горячую линию» ЦИК РФ поступают замечания о том, что в настоящее время досрочное голосование проводится по спискам избирателей, которые не сброшюрованы в отдельные книги. На участках имеются дополнительные отдельные вкладные листы списка.

«Данная ситуация не свидетельствует о нарушении законодательства. В соответствии с пунктом 13 статьи 17 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» каждая книга списка избирателей должна быть сброшюрована (прошита) не позднее дня, предшествующего дню голосования. В настоящее время продолжается параллельно с досрочным голосованием выверка и уточнение списков (в связи с естественным прибытием и убытием граждан по месту жительства). Согласно требованиям закона, выверенный и уточненный список избирателей не позднее дня, предшествующего дню голосования, подписывается председателем и секретарем участковой комиссии и заверяется печатью участковой комиссии», – гласит комментарий Гришиной.

Таким образом, подписывается (фактически – «закрывается») выверенный и уточненный (с учетом всех изменений и дополнений) список избирателей по итогам работы участковой комиссии до дня голосования. Этот же уже уточненный список разделяется на книги, и они брошюруются. Также фиксируется отчетная цифра – число избирателей, включенных в список избирателей на момент начала голосования, которая передается в территориальную комиссию и вносится в ГАС «Выборы», а также размещается в интернете.

«Несброшюрованный список избирателей во время досрочного голосования не нарушает чьи-либо права и не является свидетельством каких-либо нарушений. Листы списка имеют сквозную нумерацию, бюллетень выдается избирателям, включенным в список. Какие-либо неочевидные незаконные действия в связи с несброшюрованностью списка с учетом предусмотренных законом форм контроля за явкой и установлением итогов голосования, произведены быть не могут», – заключила секретарь ЦИК.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Экономика: ОПЕК готовится принять опасное решение

13.08 / Уволившегося после протестов в Белоруссии капитана милиции задержали

08.09 / В США клонировали лошадь Пржевальского, использовав клетки, замороженные 40 лет назад

11.09 / France 24 – особый путь Швеции не уберёг экономику от влияния пандемии

21.08 / В РФ стартовала программа путешествий с кешбэком

16.07 / Посол в США осудил перенос статуи первопроходца Баранова

01.09 / В РФ подтвердили 4,7 тыс. новых случаев коронавируса

01.08 / За двое суток в мире выявили почти 600 тыс. больных с COVID-19

29.07 / Москвичка час простояла на карнизе 24 этажа

26.07 / Путин: ВМФ России скоро получит гиперзвуковое оружие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска