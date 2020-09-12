На Украине из Appstore изъяли четыре приложения ВГТРК
12.09.2020, 2:08, Новости дня
Приложения «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести fm» и Вести.ру изъяли из каталога Appstore на территории Украины по требованию СБУ, сообщили в пресс-службе ВГТРК.
«Apple уведомил ВГТРК об изъятии приложений «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести fm» а также популярного новостного приложения Вести.ру из каталога Appstore на территории Украины. Причиной блокировки стало требование Службы безопасности Украины», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Кроме того, телекомпания НТВ сообщила, что получила уведомление от Apple о том, что ее приложение тоже удаляется из AppStore на территории Украины, передает «Интерфакс».
Власти Украины в 2017 году запретили доступ к ряду российских интернет-ресурсов.
В частности, санкции ввели против российских веб-ресурсов «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также «Яндекс», Mail.ru, «Доктор Веб», «Касперский», 1С, «Парус».
В мае украинский президент Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов и соцсетей на Украине.
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