 

На Украине из Appstore изъяли четыре приложения ВГТРК

12.09.2020, 2:08, Новости дня

Приложения «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести fm» и Вести.ру изъяли из каталога Appstore на территории Украины по требованию СБУ, сообщили в пресс-службе ВГТРК.

«Apple уведомил ВГТРК об изъятии приложений «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести fm» а также популярного новостного приложения Вести.ру из каталога Appstore на территории Украины. Причиной блокировки стало требование Службы безопасности Украины», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Кроме того, телекомпания НТВ сообщила, что получила уведомление от Apple о том, что ее приложение тоже удаляется из AppStore на территории Украины, передает «Интерфакс».

Власти Украины в 2017 году запретили доступ к ряду российских интернет-ресурсов.

В частности, санкции ввели против российских веб-ресурсов «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также «Яндекс», Mail.ru, «Доктор Веб», «Касперский», 1С, «Парус».

В мае украинский президент Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов и соцсетей на Украине.



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