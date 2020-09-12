Сакварелидзе: До коронавируса не знал, где находятся легкие

12.09.2020, 2:01, Новости дня

Экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе в программе “Свобода слова Савика Шустера”, которая вышла на телеканале “Украина”, назвал себя потерпевшим от коронавирусной инфекции.

Экс-прокурор рассказал, что провел две недели в реанимации Александровской больницы в Киеве.

“Я прошел через все круги самой тяжелой формы этого вируса, несмотря на то, что никогда не болел хроническими болезнями, воспалением легких и вообще не знал, где находятся легкие, до этой болезни”, – сказал Сакварелидзе.

Он признался, что не понимает людей, которые с недоверием относятся к коронавирусу.

“Это уже какой-то диагноз, когда подходят и спрашивают, веришь или не веришь в коронавирус. Это наша реальность. Поэтому надо быть осторожными, где можно – себя беречь. Не только Украина, но многие развитые страны не могут справиться с этой тяжелой болезнью”, – подчеркнул он.

В августе Сакварелидзе переболел тяжелейшей формой COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 148 756. Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 3076, продолжают болеть 79 803 пациента.