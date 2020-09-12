Google и Twitter усилят борьбу с фейками накануне выборов президента США

12.09.2020, 2:01, Новости дня

Компании Google и Twitter намерены усилить блокировку дезинформации накануне президентских выборов в США. Об этом 11 августа сообщает ВВС.

По информации телеканала, платформы ожидают увеличения потока ложных заявлений и вводящих в заблуждение сообщений перед выборами в ноябре.

В Twitter заявили, что намерены “более агрессивно” маркировать и удалять неточные публикации, связанные с выборами. В частности, это может повлиять на сообщения о досрочной победе того или иного кандидата до официального оглашения результатов, а также на вводящие в заблуждение сообщения о фальсификации бюллетеней.

В Google будут отображать больше результатов автозаполнения, чтобы избежать введения избирателей в заблуждение, особенно в связи с сообщениями о досрочной победе. Сомнительная информация о результатах выборов не будет отображаться в результатах поиска.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден и Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.