 

Индейцы убили бамбуковой стрелой ведущего эксперта по изучению коренных народов Бразилии

12.09.2020, 2:00, Новости дня

10 сентября в бразильской Амазонии погиб ведущий эксперт в сфере изолированных племен Риели Франсискато, работавший на правительственное агентство коренных народов Бразилии. Об этом сообщил телеканал Globo.

56-летний специалист вел мониторинг миграции одного из племен. Он не собирался вступать в контакт с индейцами, а вышел на холм, чтобы наблюдать за ними. В этот момент сопровождающие услышали свист стрелы, а затем увидели, как раненый Франсискато бежит к ним.

Полутораметровая стрела, сделанная из бамбука и птичьих перьев, пронзила грудь ученого. Он вытащил ее, прошел еще около 50 метров и упал. В больницу Франсискато привезли уже мертвым, рассказали участники экспедиции.

В прокуратуре Бразилии Globo пояснили, что так называемые неконтактные индейцы, живущие в штате Рондония, не подлежат обычному уголовному преследованию, поскольку не умеют отличать врагов от друзей. Они могли расценить появление группы мониторинга как угрозу, а выстрел был актом самообороны.

По данным правозащитной организации Survival International, в тропических лесах Амазонии живет около 100 изолированных индейских племен, практически не знакомых с цивилизацией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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