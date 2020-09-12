Майк Помпео назвал «историческим» соглашение между Израилем и Бахрейном

12.09.2020, 1:11, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео в пятницу назвал «историческим» готовящееся соглашение о нормализации отношений Израиля с Королевством Бахрейн . О подготовке соглашения между Иерусалимом и Манамой ранее сообщил в «Твиттере» президент Дональд Трамп.

«Как заявил президент в начале работы этой администрации, он укрепит дружеские отношения Америки и построит новые партнерские отношения в поисках мира. Он сдержал свое обещание. Два мирных соглашения открывают новые возможности для мира и процветания», – говорится в заявлении Помпео, который поблагодарил короля Бахрейна Хамада бин Иса Аль Халифу и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за проявленное ими «мужество изменить судьбы народов».

Трамп в беседе с журналистами тоже назвал сегодняшний день «историческим», предположив, что другие арабские страны вскоре последуют примеру Бахрейна.

«Открытие прямого диалога и связей между этими двумя динамично развивающимися обществами и странами с развитой экономикой продолжит позитивные преобразования на Ближнем Востоке и повысит стабильность, безопасность и процветание в регионе», – говорится в совместном заявлении США, Бахрейна и Израиля.

Месяц назад Объединенные Арабские Эмираты согласились нормализовать отношения с Израилем в рамках соглашения при посредничестве США, которое планируется подписать на церемонии в Белом доме 15 сентября.

В пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение Бахрейна знаменует собой «новую эру», наступившую в мире.

«В течение долгих лет мы инвестировали в мир, и теперь мир будет инвестировать в нас, приведет к действительно крупным инвестициям в экономику Израиля – и это очень важно», – сказал Нетаньяху в своем видеообращении.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел ОАЭ Хенд аль-Отайба поздравила Бахрейн и Израиль, заявив, что это знаменательное событие – «еще одно важное историческое достижение, которое внесет огромный вклад в стабильность и процветание региона».

Представитель ХАМАСа в Газе Хазем Касем заявил, что решение Бахрейна нормализовать отношения с Израилем «наносит серьезный ущерб делу палестинцев, поддерживая оккупацию».

Хоссейн Амир-Абдоллахян, специальный советник спикера парламента Ирана по международным делам, назвал решение Бахрейна «большим предательством исламского дела и палестинцев»