Разработчик «Новичка» отверг наличие «сильной» версии вещества

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12.09.2020, 1:08, Новости дня

Более «сильный» «Новичок», которым, как утверждают германские СМИ, якобы «отравили» Алексея Навального, не относится к бинарным отравляющим веществам и тем более к данному типу, сообщил один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк.

«Это ерунда», – сказал Ринк, комментируя статью издания Spiegel, в которой со ссылкой на главу Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля сообщалось, что при «отравлении» Навального якобы использовалась более «сильная» форма вещества «Новичок».

«Вещество, о котором написал Spiegel – это вещество, которое плавится при более высоких температурах. В нормальных условиях оно твердое. Это, конечно, был не «Новичок». Это вещество другого класса – то, о чем они пишут. Оно никогда не было бинарным оружием. Оно не относится (к группе «Новичок» – прим. ВЗГЛЯД), это вещество из другого класса», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, на прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим. 

Кроме того, российский ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «нелепыми» действия ФРГ в ситуации с Навальным. В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что отказ Берлина предоставить Москве данные по инциденту с Навальным будет воспринят как вопиющая враждебная провокация против России, которая определенно подорвет российско-германские отношения.



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