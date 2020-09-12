Вакцина от COVID-19 направлена в регионы России

12.09.2020, 0:48, Новости дня

В регионы РФ направили первую партию вакцины «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), сообщил Минздрав.

Как информирует ведомство, «в рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты» России, а также «распределение и организация вакцинации» лиц, которые входят в «группу повышенного риска», передает ТАСС.

8 сентября Минздрав РФ сообщил, что в гражданский оборот выпустили первую партию вакцины.

Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник V», разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и названную по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.