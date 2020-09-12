Кравчук сообщил условие своей поездки в ОРДЛО
12.09.2020, 0:40, Новости дня
Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе, первый президент страны Леонид Кравчук в интервью “Радио НВ” не исключил свою поездку в оккупированные районы Донецкой и Луганской области.
По его словам, такое предложение он высказал в ходе последнего заседания ТКГ, созванного в связи с обострением ситуации возле населенного пункта Шумы.
“Была очень острая дискуссия, и я предложил российской стороне, что готов поехать в Шумы, если вместе со мной поедет руководитель российской делегации [Борис] Грызлов. Я прямого ответа не получил, но в ходе обсуждения присутствовавший [заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий] Козак cказал, что Россия не участвовала и не будет участвовать в таких поездках, потому что это ее не касается. Я сказал, что это позиция России и я не могу ее изменить, но если возникнет такая необходимость (еще раз подчеркиваю: не ради какого-то имиджа или геройства), я точно готов поехать”, – заявил Кравчук.
5 сентября главарь боевиков “ДНР” Денис Пушилин потребовал, чтобы украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены “незаконно”. Российско-террористические войска собирались обстрелять эти позиции.
Украина 6 сентября созвала экстренное заседание трехсторонней контактной группы из-за угроз Пушилина.
Командующий операцией Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что украинские военные не нарушали договоренностей в населенном пункте Шумы. Он высказал мнение, что боевики своими обвинениями хотят сорвать перемирие.
ОБСЕ в сопровождении боевиков “ДНР” 10 сентября планировала проинспектировать позиции ВСУ в районе поселка Шумы, договоренность о таком патрулировании была достигнута 9 сентября на заседании ТКГ. В Офисе президента Украины заявили, что присутствие боевиков в патруле будет ограниченным.
10 сентября Минобороны заявило, что инспекция отменена из-за того, что оккупанты не были готовы к “конструктивной и основанной на здравом смысле” позиции Украины по проведению инспекции.
В этот же день боевики обстреляли из стрелкового оружия позиции Вооруженных сил Украины возле Шумов.
11 сентября Кравчук выразил надежду, что инспекция укреплений под Шумами может пройти через несколько дней.
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