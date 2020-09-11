В санкционном списке США – украинский политик

11.09.2020, 23:50, Новости дня

КИЕВ – Внесение украинского политика в санкционные списки США за влияние на избирательную кампанию страны-стратегического партнера – позор для страны. Так считают опрошенные Русской службой «Голоса Америки» украинские эксперты, комментируя внесение народного депутата Украины Андрея Деркача в список лиц, связанных с Россией и обвиняемых в попытках повлиять на американский избирательный процесс.

В четверг Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении четырех связанных с Россией лиц за попытки повлиять на избирательный процесс в США.

«Андрей Деркач и другие российские агенты используют манипуляции и обман, чтобы повлиять на выборы в США и других странах мира, – сказал министр финансов Стивен Мнучин. – Соединенные Штаты продолжат использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы противостоять этим российским кампаниям дезинформации и поддерживать целостность нашей избирательной системы».

В заявлении Минфина отмечается, что «Россия использует множество марионеток в попытках посеять разногласия между политическими партиями и вызвать внутренние разногласия, чтобы повлиять на избирателей».

По данным ведомства, Андрей Деркач более десяти лет является активным российским агентом и поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами.

В санкционный список также попали трое сотрудников «Агентства интернет-исследований», которое обвиняется в попытках вмешательства в промежуточные выборы 2018 года: Артем Лифшиц, Антон Андреев и Дарья Асланова.

Как отмечается в заявлении госсекретаря Майка Помпео, они занимались криптовалютными счетами организации, тем самым способствуя ее злонамеренной деятельности против американского народа.

О «мести»

На своей странице в Фейсбуке народный депутат Украины Андрей Деркач решение американских властей называет «местью».

«Месть является неотъемлемой частью их регулярной деятельности против украинских следователей, журналистов и экспертов, которые раскрывают все больше новых международных коррупционных схем», – пишет Андрей Деркач.

Он считает, что это реакция конгрессменов от Демократической партии США на разоблачение схем по «нецелевому использованию международной технической помощи Украине». Украинский политик отметил, что «не откажется от проведения пресс-конференции: на кону госзависимость и суверенитет Украины».

Роль в противостоянии двух партий

Политолог Александр Палий считает, что народный депутат Украины втянут в этот процесс на стороне России, тем самым являясь агентом влияния не только в США, но и в Украине.

«Он и сторонник Московского патриархата, и «русского мира». У нас много различных таких деятелей, которые публично ведут свою деятельность в пользу России и даже после начала войны с Россией», – говорит Александр Палий корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Политолог также говорит о связи Андрея Деркача с ФСБ, когда «влияние этой структуры в Украине было очень сильным».

«Из публичной информации мы знаем, что он в 1993 году прошел обучение в Высшей школе КГБ, возможно, и присягу принимал на верность России. В истории с пятым президентом Украины Петром Порошенко его роль – обвинить Порошенко в том, что он вел какие-то переговоры с Байденом, как-то не так говорил с ним, тем самым накалить противостояние между республиканцами и демократами до небывалого уровня в политической жизни Америки», – говорит Александр Палий.

В этом процессе «сталкивания» двух американских политических сил, по его словам, выигрывает Россия, «ослабляя позицию США».

Позор для страны

Заместитель директора моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий называет позором тот факт, что народный депутат Украины обвиняется в, фактически, шпионаже в пользу России и влиянии на выборы в США.

«Это, конечно, проблема не столько США, сколько позор для Украины – когда депутат из Верховной Рады обвинен в противодействии стратегическому союзнику, что он, фактически, агент со стороны агрессора на украинской земле. Но нужно понимать, что политические силы, с которыми связан Андрей Деркач, традиционно апеллируют к усилению диалога с Россией, отрицая евроинтеграционный вектор развития Украины», – говорит Алексей Голобуцкий корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Алексей Голобуцкий считает, что в Соединенных Штатах уже не удивляются подобному поведению украинских политиков – граждан страны, которая декларирует стратегические отношения с Вашингтоном и Брюсселем.

«Давным-давно еще шесть лет назад нужно было принять закон, который бы обоснованно, на доказанных фактах противодействовал антиукраинской деятельности, запрещал антиукраинские партии», – подчеркивает Алексей Голобуцкий.

Он отмечает, что факты наказания в стране за антиукраинскую деятельность, измену можно сосчитать на пальцах одной руки.

«В любом случае, это позор, когда депутат Верховной Рады обоснованно обвиняется в шпионаже в пользу другого государства. Хотя для адептов «русского мира» – внесение Андрея Деркача в американский санкционный список – позитивная характеристика, он их герой», – считает Алексей Голобуцкий.

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