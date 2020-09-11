 

В США пояснили, зачем Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

11.09.2020, 23:20, Новости дня

Президента США Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию за подписанное в Вашингтоне соглашение властей Сербии и республики Косово, сообщил спецпредставитель Трампа Ричард Гренелл в Twitter 11 сентября.

“Трамп выдвинут ВТОРОЙ раз на Нобелевскую премию мира за историческое соглашение Косово и Сербии”, – написал Гренелл.

. @realDonaldTrump nominated for a SECOND Nobel Peace Prize for historic Kosovo-Serbia Agreement. @avucic @Avdullah https://t.co/WeY0V836JN

— Richard Grenell (@RichardGrenell) September 11, 2020

Автор инициативы, депутат из Швеции Магнус Якобссон пояснил, что он выдвигал не отдельно кандидатуру Трампа, а правительства двух стран – США и Сербии, а также власти непризнанного Косова.

“Я выдвинул правительства США, Косова и Сербии на получение Нобелевской премии мира за их совместную работу во имя мира и экономического развития в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в Белом доме”, – отметил шведский депутат.

Сербия и Косово при посредничестве США договорились о нормализации отношений в экономической сфере. Стороны подписали несколько двусторонних соглашений в Белом доме 4 сентября. 

Переговоры Белграда и Приштины о политическом урегулировании и экономическом сотрудничестве прервались в 2018 году, когда правительство Косово ввело налог на товары, импортируемые из Сербии. Впоследствии пошлины отменили.

В июле 2020 года переговоры возобновились после 20-месячного перерыва: Вучич и Хоти пообщались по видеосвязи при посредничестве Евросоюза.

В Вашингтоне они встретились лично, посредником стали Соединенные Штаты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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