В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

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11.09.2020, 23:08, Новости дня

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них была подтверждена пневмония. Всего в столице скончались 4968 вирус-положительных пациентов. Общее число случаев COVID-19 в городе – 269777, при этом выздоровели 227530 человек. За сутки количество выздоровевших (1256) превысило число заболевших (698), передает ТАСС.

Накануне в Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом.

В рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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