Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения

11.09.2020, 22:48, Новости дня

Выполнение минских соглашений в текущих условиях невозможно, сообщил руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

«В минских договоренностях от 20 февраля 2015 года записано, что сначала выборы, а потом все остальное: и граница, и безопасность, если на следующий день выборы будут признаны ОБСЕ демократичными… Мы сейчас находимся в достаточно непростой ситуации: есть минские соглашения, но они не могут быть выполнены в силу понятных причин. И не могут быть выполнены потому, что когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но, согласно международным условиям и договоренностям, такие соглашения не могут быть отменены одной стороной», – сказал Кравчук в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости».

Он отметил, что выходом из ситуации может стать «нормандский формат».

По его словам, после встречи советников глав стран формата нужно провести новый саммит президентов Украины, Франции, РФ и Германии.

«Я думаю, что при таких условиях и на таких встречах этот вопрос нужно решать. Только на таком уровне, другого я не вижу», – заключил Кравчук.

В июле Москва указывала Киеву на нарушение Верховной радой Минских соглашений.

Ранее в том же месяце глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о неприемлемости закрепления особого статуса Донбасса в конституции.

В Кремле отмечали, что отказ Киева от Минских соглашений лишит процесс по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины переговорной базы. Также в Кремле предупреждали о последствиях отказа Киева от Минских соглашений.

Перед этим вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Алексей Резников выразил мнение, что Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо «модернизировать».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения.