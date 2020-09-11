 

Тихановская не исключила избрания нового президиума совета оппозиции Белоруссии

11.09.2020, 22:08, Новости дня

Может состояться избрание нового состава президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии, сообщила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

Она пояснила, что «мало кто остался на свободе из президиума». При этом Тихановская подчеркнула, что «никто не подает заявки о выходе из членов Координационного совета», пишет tut.by.

По ее словам, сейчас идет обсуждение того, «как работать дальше», передает ТАСС.

«Возможно, будет избран новый президиум», – сказала она.



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