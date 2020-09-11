 

Правительство Армении продлило карантин до января 2021 года

11.09.2020, 22:00, Новости дня

В Армении продлили карантин, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, до 11 января 2021 года. Соответствующее решение правительство 11 сентября опубликовано на сайте ведомства.

В принятом решении предусмотрен дальнейший запрет на въезд иностранцев через сухопутные границы. В качестве исключений будет разрешен въезд для дипломатов, водителей международных перевозок, а также близких родственников умерших. Прибывающие в страну будут обязаны пройти медосмотр: при обнаружении симптомов COVID-19 их госпитализируют либо отправят на двухнедельный карантин.

Также на улицах страны продлен масочный режим. Массовые мероприятия разрешены только при участии не более 60 человек, сообщается в документе.

Впервые правительство Армении объявило чрезвычайное положение (ЧП), чтобы замедлить распространение вспышки коронавируса, с 16 марта по 16 апреля. После чего его неоднократно продлевали.

По информации АРКА, режим ЧП действовал в Армении в течение шести месяцев – с 16 марта по 11 сентября включительно. После внесения парламентом поправок в пакет соответствующих законов правительство Армении ввело на всей территории страны карантин до 11 января 2021 года.

По состоянию на утро 11 сентября в Армении выявили 45 503 случая коронавирусной инфекции, 909 человек умерли, вылечилось 41 434.

1 июня о том, что заразился коронавирусом, заявил премьер-министр страны Никола Пашинян. Он сказал, что его семья также инфицирована. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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