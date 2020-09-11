Курсантки, которых сбил майор ВСУ, отказались от компенсации, предложенной его семьей

11.09.2020, 22:00, Новости дня

Курсантки Украинской военно-медицинской академии, получившие травмы в результате наезда на территории воинской части в Киеве, отказались от материальной помощи, которую им предложила семья майора ВСУ Владимира Холодного. Об этом сообщило Общественное.

“Семья военнослужащего предлагает нам компенсацию. Мы от нее отказываемся, поскольку мы знаем, что у него онкобольная жена и ребенок. Его семья не виновата и не должна нести ответственность”, – отметила пострадавшая в результате ДТП Александра Гуй.

Галина Николин добавила, что семья майора не виновата в том, что он сделал, и не должна “отдуваться за его неадекватные действия”.

Курсантки отметили, что недовольны работой следователя, ведущего дело о наезде.

“Следователь звонил, сказал: “Я следователь Александр”. И ни разу не пришел, чтобы взять показания. Я понимаю, что у человека есть другая работа, не только наше дело, но… То есть следователя мы вообще не видели”, – сказала Николин.

ДТП на территории воинской части произошло 25 августа, Холодный наехал на курсанток, стоявших возле админздания. Пострадали выпускницы гражданских медицинских вузов, они недавно успешно сдали экзамены в военно-медицинской академии и пришли получить военную форму.

По данным прокуратуры, Холодный находился в состоянии алкогольного опьянения (более 2 промилле при максимально допустимой норме содержания алкоголя в крови водителей – 0,2 промилле).

26 августа Шевченковский районный суд Киева отправил майора под стражу.

Двум курсанткам пришлось ампутировать по одной ноге. Одна из курсанток в тяжелом состоянии находится в реанимации.