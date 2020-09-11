 

Курсантки, которых сбил майор ВСУ, отказались от компенсации, предложенной его семьей

11.09.2020, 22:00, Новости дня

Курсантки Украинской военно-медицинской академии, получившие травмы в результате наезда на территории воинской части в Киеве, отказались от материальной помощи, которую им предложила семья майора ВСУ Владимира Холодного. Об этом сообщило Общественное.

“Семья военнослужащего предлагает нам компенсацию. Мы от нее отказываемся, поскольку мы знаем, что у него онкобольная жена и ребенок. Его семья не виновата и не должна нести ответственность”, – отметила пострадавшая в результате ДТП Александра Гуй.

Галина Николин добавила, что семья майора не виновата в том, что он сделал, и не должна “отдуваться за его неадекватные действия”.

Курсантки отметили, что недовольны работой следователя, ведущего дело о наезде.

“Следователь звонил, сказал: “Я следователь Александр”. И ни разу не пришел, чтобы взять показания. Я понимаю, что у человека есть другая работа, не только наше дело, но… То есть следователя мы вообще не видели”, – сказала Николин.

ДТП на территории воинской части произошло 25 августа, Холодный наехал на курсанток, стоявших возле админздания. Пострадали выпускницы гражданских медицинских вузов, они недавно успешно сдали экзамены в военно-медицинской академии и пришли получить военную форму. 

По данным прокуратуры, Холодный находился в состоянии алкогольного опьянения (более 2 промилле при максимально допустимой норме содержания алкоголя в крови водителей – 0,2 промилле).

26 августа Шевченковский районный суд Киева отправил майора под стражу.

Двум курсанткам пришлось ампутировать по одной ноге. Одна из курсанток в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Заподозренного во взяточничестве вице-мэра Томска уволили

07.07 / ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО

01.07 / Элез Биберай назначен и.о. директора «Голоса Америки»

09.08 / Прохожие нашли тело школьника за торговым центром в Саратове

07.09 / Кремль анонсировал визит Лукашенко в Россию в ближайшие дни

23.08 / В Гродно протестующие скандировали: “Лукашенко – в автозак”. Видео

25.06 / Нельзя допускать принудиловки: Путин о голосовании по поправкам в Конституцию

26.08 / Зеленский: Я не боюсь прямого диалога с Путиным

05.08 / Салли Йейтс: Российское вмешательство в выборы – серьезнейшая угроза национальной безопасности США

06.08 / Кроссовер Infiniti QX50 подорожал в РФ на 20 тысяч рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска