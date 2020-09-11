Гордон: Россияне создают Колесниковой легенду пострадавшего лидера оппозиции, чтобы заменить ею Лукашенко

11.09.2020, 22:00, Новости дня

Белорусской оппозиционерке Марии Колесниковой россияне создают легенду, чтобы она стала официальным, легитимным, пострадавшим лидером белорусской опппозиции. Такое мнение высказал основатель издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон в программе “Свобода слова Савика Шустера” в эфире телеканала “Украина”.

По его мнению, Колесниковой россияне собираются заменить президента Беларуси Александра Лукашенко.

“[Президент России Владимир] Путин ненавидит Лукашенко и Лукашенко ненавидит Путина. Отношения давно бесповоротно испорчены. Кроме того есть здесь есть личная обида, потому то Путин собирался стать президентом, конституция России не позволяет это сделать снова, поэтому ему необходим был союз Рссия – Беларусь, чтобы он стал президентом от союза. Но Лукашенко понимает, что лучше быть первым парнем на селе, чем вторым в городе”, – отметил Гордон.

По его словам, в сегодняшней ситуации, Путину Лукашенко не нужен.

“При этом Путин понимает, если Лукашенко уйдет в результате массовых народных протестов, это будет ужасный сигнал для населения России. Там и так, то Екатеринбург, то теперь Хабаровск. Люди не довольны Путиным, выросло молодое поколение россиян, люди хотят жить в свободной стране без путинизма. Поэтому Путину нужно заменить Лукашенко так красиво на своих людей, что он и делает”, – считает Гордон.

Утром 7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Кроме того, на связь перестали выходить пресс-секретарь координационного совета оппозиции Антон Родненков, а также исполнительный секретарь совета Иван Кравцов.

Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что Кравцов, Родненков и Колесникова утром проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Изначально представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский говорил, что границу пересекли все трое. Потом он заявил, что Колесникову “выпихнули” из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину. Женщину задержали.

Госпогранслужба Украины позже сообщила, что Родненков и Кравцов находятся в Украине, а Колесникова в украинский пункт пропуска не прибывала. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что всех троих выдворяли насильно, чтобы скомпрометировать белорусскую оппозицию. Колесникову, по его словам, не смогли выдворить, так как “эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу”.

Позже Кравцов и Родненков рассказали, что их задержали в Минске и провезли через белорусский пограничный пункт. Когда они уже находились на нейтральной территории, к ним силой посадили Колесникову – она кричала, что никуда не поедет, после чего порвала свой паспорт, вылезла через окно автомобиля и направилась обратно к белорусской границе.

9 сентября стало известно, что Колесникову арестовали, она находится в минском СИЗО №1. Ее подозревают в попытке захвата власти.