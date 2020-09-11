Стивен Биган: дополнительные санкции против руководства Беларуси готовятся

11.09.2020, 21:10, Новости дня

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган, курирующий стратегию Вашингтона в отношении Беларуси, заявил в пятницу в ходе телефонного брифинга для журналистов, что в отношении руководства в Минске разрабатываются новые санкции в связи с насильственными действиями против участников мирных акций протеста.

«Я ожидаю, что в течение ближайших дней мы будем в состоянии окончательно определить дополнительный список санкций, которые мы будем вводить параллельно с теми, которые принимаются Европейским союзом» – сообщил Стивен Биган журналистам.

При этом, по словам замгоссекретаря США, Соединенные Штаты и Евросоюз не привязаны друг к другу в своих решениях о введении санкций против руководства Беларуси, и могут принимать решения об этих действиях независимо друг от друга.

Стивен Биган также заявил, что Россия должна сыграть свою роль в том, чтобы в Беларуси было прекращено насилие против мирных демонстрантов, а верховенство закона уважалось: «США надеются, что Путин поднимет тему, которой обеспокоены в Вашингтоне, относительно неправомерных задержаний людей и применения насилия в отношении мирных граждан и российских журналистов».

Высокопоставленный дипломат предупредил, что Россия не должна «поддерживать подобный режим, который прибегает к такому насилию в отношении мирных граждан, которые лишь пытаются воспользоваться закрепленными в Конституции свободой собраний и свободой слова».

Вашингтон, по словам Стивена Бигана, ожидает, что на предстоящей встрече с Александром Лукашенко 14 сентября в России «поднимет тему, которой обеспокоены в Вашингтоне, относительно неправомерных задержаний людей и применения насилия в отношении мирных граждан и российских журналистов».

По мнению дипломата, Россия может потерять симпатии граждан Беларуси, выступая на стороне Лукашенко: «Если Кремль продолжит двигаться по этому пути, то он рискует оказаться в ситуации, когда белорусы, которые сейчас не имеют претензий к России, отвернутся от нее».