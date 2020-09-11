Разработчик вакцины от коронавируса рассказал о влиянии возраста на иммунный ответ

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11.09.2020, 20:48, Новости дня

Выход на пик иммунного ответа после вакцинации у каждого человека определяется возрастом и индивидуальными особенностями организма, сообщил заместитель генерального директора центра имени Гамалеи Денис Логунов.

«Кто-то уже на 21-й день после первой вакцинации дает очень хорошие титры. У нас 100% добровольцев ответили на вакцинацию по результатам первой и второй фазы. У кого-то иммунный ответ выраженно стартует после 28-го дня, пик может наступать на 31-й или 42-й день», – сказал Логунов, передает РИА «Новости».

По словам специалиста, у всех добровольцев защитный титр антител формировался не позже 42-го дня.

Логунов отметил, что на реакцию также влияет состояние организма, в частности, индекс массы тела.

«Я довольно крупный человек, и мне уже за 40. Обычно, по нашему опыту, при наличии довольно большого индекса массы тела, возраста старше сорока и мужского пола меньше побочных эффектов», – рассказал медик.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Массовые процедуры вакцинации от коронавируса начнут проводить в Москве с 5 сентября.



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