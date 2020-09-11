 

ДТП с пятью жертвами под Киевом. Задержали водителя грузовика, который выехал на встречную полосу

11.09.2020, 20:40, Новости дня

21-летний водитель грузовика DAF FT95, столкнувшегося сразу с тремя машинами на трассе Киев – Борисполь, задержан и отправлен в СИЗО. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

В результате аварии, которая произошла в ночь на 11 сентября вблизи села Иванков Бориспольского района, погибло пять человек, 20 получили травмы. Как уточнили в полиции, 15 пострадавших находятся в больницах.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

DAF, который двигался в сторону Киева, допустил столкновение с грузовиком Mercedes-Benz 1320, после чего выехал на полосу встречного движения, пробив ограничительный бордюр, и столкнулся еще с двумя автомобилям – микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ. Погибли водитель и два пассажира маршрутки, а также два пассажира ВАЗ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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