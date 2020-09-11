Полиция ищет взрывчатку на киевской ТЭЦ-6, людей эвакуировали

11.09.2020, 20:40, Новости дня

Полицеские в Киеве вечером в пятницу, 11 сентября, получили сообщение о минировании теплоэлектроцентрали на улице Пуховской (ТЭЦ-6). Об этом сказано в Теlegram-канале Патрульной полиции Киева.

“Патрульные получили вызов о минировании ТЭЦ на улице Пуховской. Сейчас проведена эвакуация работников, патрульные обеспечивают общественный порядок и ожидают приезда взрывотехников”, – говорится в сообщении.

ТЭЦ-6 расположена на северо-восточной окраине Киева. Ее ввели в эксплуатацию в 1981 году. В настоящее время ТЭЦ-6 является наиболее мощной теплоэлектроцентралью в Украине и снабжает теплом здания в пяти из десяти административных районов столицы.