Госэкоинспекция рассматривает переезд части центрального аппарата в Кривой Рог – Малеваный

11.09.2020, 20:40, Новости дня

Госэкоинспекция изучает целесообразность перемещения центрального аппарата инспекции или его части в Кривой Рог, сообщил 11 сентября в Facebook глава Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Украины Андрей Малеваный.

“Это решение имеет смысл, ведь город действительно проблемный. Если в нем будет находиться руководство ГЭИ, то можно будет предотвратить масштабные экологические нарушения. Последнее слово в этом вопросе должен поставить Кабинет Министров Украины”, – подчеркнул Малеваный.

По его данным, около 20% вредных выбросов в атмосферу страны осуществляются в Кривом Роге. Поэтому вопрос экологической безопасности города должен стать одним из приоритетных в природоохранной политике страны.

“В случае переезда будем расширять команду. Нужны профессиональные, инициативные и мотивированные специалисты, которые готовы бороться за чистую окружающую среду даже с крупнейшими предприятиями”, – подчеркнул глава инспекции.

Малеваный сообщил, что инспекция продолжает проверку одного из крупнейших загрязнителей города – ОАО “АрселорМиттал Кривой Рог”.

“Уже установлен ряд нарушений природоохранного законодательства. Проверка закончится 16 сентября, результаты буду сообщать на своей странице”, – отметил он.

Близько 20% від загальної кількості шкідливих викидів у повітря здійснюються у Кривому Розі. Тож питання екологічної… Posted by Андрій Мальований on Reede, 11. September 2020

ОАО “АрселорМиттал Кривой Рог” – металлургический комбинат “Криворожсталь”, крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины.

В июле 2019 года Служба безопасности Украины открыла производство в отношении “АрселорМиттал Кривой Рог” в связи с возможным загрязнением окружающей среды. Производство начато по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины.

Уголовное производство еще расследуется, заявила 16 июля на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, об этом сообщил “Укринформ”.