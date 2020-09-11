Компания Apple выпустила iOS 14 beta 8 и iPadOS 14 beta 8

11.09.2020, 20:14, Новости дня

Накануне проведения нового онлайн-мероприятия, которое запланировано на 15 сентября, Apple открыл доступ к восьмой версии-бета iOS 14 и iPadOS 14. Как напоминают эксперты, разработчик периодически предлагает для тестирования бета-версии iOS 14 уже третью неделю подряд.

Кроме того, стало известно, что компания Apple задержит анонс новой линейки смартфонов iPhone 12 до следующего месяца. Этот факт важен для оценки готовности операционной системы, уточняют специалисты. Скорее всего, iOS 14 и iPadOS 14 еще далеки от того состояния, в котором их можно будет выпускать для общего пользования.

По имеющейся информации, очередная порция бета-версий операционок выпущена с прицелом на исправление выявленных ранее ошибок. Впрочем, разработчик обещает вскоре разъяснить свои действия на официальном сайте.