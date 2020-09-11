В РФ отреагировали на блокировку приложений ВГТРК на Украине

11.09.2020, 20:08, Новости дня

Блокировка приложений ВГТРК на Украине нарушает права граждан на доступ к информации и ущемляет интересы русскоязычного населения страны, сообщил глава комитета Госдумы Александр Хинштейн.

«Считаю блокировку приложений ВГТРК на Украине актом политической цензуры, нарушающей права граждан на доступ к информации и ущемляющей интересы русскоязычного населения. Со своей стороны комитет не оставит эту ситуацию без должной реакции», – написал Хинштейн в Twitter.

Ранее стало известно, что на Украине по требованию СБУ из Appstore изъяли четыре приложения ВГТРК. Кроме того, об изъятии приложений сообщила также телекомпания НТВ.

Власти Украины в 2017 году запретили доступ к ряду российских интернет-ресурсов.

В частности, санкции ввели против российских веб-ресурсов «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также «Яндекс», Mail.ru, «Доктор Веб», «Касперский», 1С, «Парус».

В мае украинский президент Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов и соцсетей на Украине.