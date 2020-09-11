 

Бахрейн подписал мирное соглашение с Израилем

11.09.2020, 20:08, Новости дня

Израиль и Бахрейн достигли соглашения об установлении дипломатических отношений, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Еще один исторический прорыв сегодня! Наши два больших друга Израиль и Королевство Бахрейн договорились о мирном соглашении», – сообщил Трамп в своем Twitter.

Он напомнил, что это уже вторая за последние несколько дней арабская страна, которая заключила мир с Израилем.

Трамп в подтверждение своих слов опубликовал совместное заявление США, Бахрейна и Израиля, в котором две последние стороны подтверждают готовность наладить отношения.

Ранее Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) при посредничестве Трампа заключили договор о нормализации двусторонних отношений. Сделка Израиля и ОАЭ также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима, создание посольств в странах, и формирование «дорожной карты» по развитию двусторонних отношений.



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