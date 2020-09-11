 

Трамп: трагедия 11 сентября показала, что Америка всегда дает отпор своим врагам

11.09.2020, 19:50, Новости дня

Президент Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп и высокопоставленные сотрудники администрации приняли участие в церемонии поминовения пассажиров и членов экипажа авиалайнера – рейса 93, потерпевшего крушение 11 сентября 2001 года в Шэнксвилле, штат Пенсильвания.

Участники церемонии, организованной в 19-ю годовщину террористических атак на Америку, почтили память погибших минутой молчания у Национального мемориала памяти жертв рейса 93.

«19 лет назад, в этот день, именно в этот час на этом поле 40 храбрых мужчин и женщин победили террористов и пожертвовали своими жизнями, защищая наш народ, – сказал президент, выступая на церемонии, – Сегодня мы отдаем дань уважения их жертвам и глубоко скорбим о почти 3000 драгоценных и прекрасных жизнях, которые были отняты у нас 11 сентября 2001 года».

Трамп подчеркнул, что герои, пожертвовавшие своими жизнями на борту рейса 93 – «вечное напоминание о том, что независимо от опасности, независимо от угрозы… Америка всегда поднимается, встает и дает отпор» своим врагам.

«В дни и недели после 11 сентября американцы всех вероисповеданий, происхождения и цвета кожи собирались, вместе молились, скорбели и восстанавливали силы. Нас объединяла убежденность в том, что Америка – самая исключительная страна в мире, наделенная самыми невероятными героями, и что эту землю стоит защищать до последнего вздоха. Это было единство, основанное на любви к нашим семьям, заботе о наших ближних, верности нашим согражданам, гордости за наш великий флаг, благодарности нашей полиции и службам быстрого реагирования, вере в Бога и отказе подчинить нашу волю… силам зла», – напомнил Дональд Трамп.

Мемориал памяти 40 пассажиров и членов экипажа лайнера рейса 93 авиакомпании United, которые попытались воспрепятствовать захвату самолета террористами, был построен в окрестностях Шэнксвилла в 2011 году. Самолет направлялся из Ньюарка, штат Нью-Джерси, в Сан-Франциско.

Считается, что захваченный террористами самолет летел по направлению к Вашингтону – злоумышленники планировали атаковать здание Капитолия США. Пассажиры рейса сумели помешать планам террористов, вступив с ними в борьбу, однако самолет потерял управление и рухнул в поле недалеко от Шэнксвилла. Все находившиеся на борту люди погибли.



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