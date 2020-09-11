 

Суд обязал Офис генпрокурора Украины открыть дело по заявлению Жвании о государственном перевороте

11.09.2020, 19:20, Новости дня

Печерский суд Киева обязал Офис генпрокурора открыть дело о подготовке государственного переворота, о котором в одном из своих видеообращений рассказывал бывший народный депутат Украины Давид Жвания. Об этом 11 сентября в Facebook сообщил народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Ренат Кузьмин. 

Над исполнением данного решения установлен судебный контроль, сообщил Кузьмин.

“Как видите, Печерский суд усмотрел достаточно оснований для возбуждения дела по информации Жвании о подготовке государственного переворота осенью 2020 года”, – написал депутат.

Posted by Ренат Кузьмин on Neljapäev, 10. September 2020

Он напомнил о том, что Жвания в своем видеообращении 21 августа подробно рассказал о деятельности преступного сообщества, возглавляемого, по его данным, пятым президентом Украины Петром Порошенко. 

“Кстати, вчерашнюю пресс-конференцию [экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра] Турчинова и [бывшего генерального прокурора Украины Юрия] Луценко вполне можно расценивать как начало спецоперации по захвату власти. Жаль, что оснований для расследования дела не усмотрела генпрокурор Венедиктова, что ж, теперь будет работать, выполняя решение суда”, – подытожил Кузьмин.

Жвания опубликовал 21 августа очередное видео, в котором рассказал, как Порошенко и экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов организовали серию избиений на Майдане, “чтобы подогреть ненависть” к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

“Они 25 декабря 2013 года организовали избиение [народного депутата] Татьяны Черновол. Это было сделано ради того, чтобы не дать затихнуть Майдану, чтобы люди не начали расходиться”, – говорил Жвания.

Также Жвания утверждал, что чиновники из Евросоюза получили взятку за поддержку Порошенко на выборах президента Украины в 2014 году. Экс-нардеп заявил, что через тогдашнего посла Украины в ФРГ Павла Климкина он передал еврочиновникам €5 млн. 

Жвания занимал пост министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в правительстве Юлии Тимошенко (2005), был депутатом Верховной Рады четырех созывов. В парламенте VII созыва (2012–2014) входил во фракцию Партии регионов, однако покинул ее после разгона студентов во время Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года. После Революции достоинства активного участия в украинской политике не принимал.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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